Режиссер «Ежика в тумане» против снега: пример Норштейна восхитил москвичей

В разгар московской зимы 84-летний режиссер-мультипликатор, классик мировой анимации Юрий Норштейн, известный по фильмам «Ежик в тумане» и «Сказка сказок», вышел расчистить снег возле своего дома. Этот простой бытовой поступок художника, чьи работы наполнены философской глубиной, привлек общественное внимание и стал поводом для размышлений об отношении к общему пространству, пишет «Подъем».

Режиссер подчеркнул, что действовал не как дворник, а как житель, которому приятно видеть чистоту вокруг своего дома. Этот подход контрастирует с распространенной сегодня практикой полного делегирования подобных задач коммунальным службам.

«Для меня почистить — это только в радость. Это обычное, нормальное человеческое поведение. Я не дворник, мне просто нравится, чтобы было чисто. Вместо того, чтобы взять лопаты и выйти всем живущим в доме и вычистить улицу до кошачьего блеска, все ждут дворников», — объяснил 84-летний режиссер «Ежика в тумане».

По мнению режиссера, такая пассивность удивительна, ведь люди не стремятся улучшить пространство, в котором живут сами. Этот комментарий затрагивает важную социальную тему — постепенную утрату культуры коллективного бытового действия в городской среде. Впрочем, в Подмосковье также замечали случаи, когда жители вооружались лопатами: недавно многих восхитил пример бабушек, которые коллективно вышли на борьбу со снегом в помощь коммунальным службам. Все происходило на фоне обильных осадков, пришедших благодаря циклону «Фрэнсис».

Примечателен и подход некоторых граждан в борьбе за место на парковках. Ранее в Краснознаменске Московской области женщина расчистила место и охраняла его часами, чтобы там встала машина супруга.