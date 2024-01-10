РИА Новости: певец Шарлот извинился перед Путиным и россиянами

Известный певец Эдуард Шарлот выступил с публичным извинением в Самарском областном суде, признав свои действия глупыми и безрассудными. Об этом пишет РИА Новости.

По информации корреспондента РИА Новости, Шарлот на заседании извинился перед президентом России Владимиром Путиным, всеми россиянами, а также перед другими личностями, которых он как-то мог оскорбить или задеть. В список людей, перед кем Шарлот выразил свои извинения вошли Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, ветераны Великой Отечественной войны, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, а также другие видные политические и известные деятели в России. Отмечается, что Шарлот так или иначе задевал вышеупомянутых лиц в своих публикациях в социальных сетях.

Шарлот выразил особые извинения перед гражданами России за разорванный на видео портрет Президента Путина под песню Игоря Талькова. Певец признал, что был буквально одурманен американской пропагандой и влиянием запада, что послужило мотивацией для его необдуманных поступков.

На данный момент Эдуард Шарлот является фигурантом трех уголовных дел: два возбуждены по статье о реабилитации нацизма, а третье — по статье об оскорблении чувств верующих. Певец выразил надежду на понимание суда и готовность понести ответственность за свои поступки.

Судебное разбирательство продолжится в ближайшее время, и решение по делу Эдуарда Шарлота будет объявлено в обозримом будущем.

Ранее мы писали о том, что Вика Цыганова решила выступить дизайнером для российских депутатов.