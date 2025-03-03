На «Оскаре» не почтили память Мишель Трахтенберг, но вспомнили о Джине Хэкмене

На «Оскаре-2025» не почтили память Мишель Трахтенберг

Культура и спорт

Фото: [flickr.com]

На церемонии «Оскар-2025» не почтили память недавно ушедшей из жизни американской актрисы Мишель Трахтенберг, пишет журнал Super. Церемония награждения состоялась в ночь на 3 марта.

На то, что актрису не включили в мемориальный список и не сказали о ней ни одного слова, обратила внимание общественность. Поклонники Трахтенберг выразили недовольство, отметив, что она не была упомянута на равных с другими артистами, чью память почтили на «Оскаре».

Так, на мероприятии вспомнили американского актера Джина Хэкмена, который, по предварительным данным, умер из-за утечки газа в своем доме.

Недовольные поклонники выразили мнение, что покойную Мишель не удостоили чести оказаться рядом с такими выдающимися актрисами, как Мэгги Смит и Джина Роулендс, которые скончались в 2024 году. Однако фанаты отметили, что на предыдущей церемонии «Оскара» вспомнили Мэттью Перри, который не являлся ни номинантом, ни обладателем премии. Он умер в 2023 году.

Тем не менее на официальном сайте Академии киноискусств Трахтенберг была включена в мемориальный список. Тогда у ее фанатов возникли вопросы к работе организаторов, которые могли допустить ошибку и забыть упомянуть актрису во время церемонии.

Мишель Трахтенберг ушла из жизни 28 февраля. За неделю до своей смерти она отметила ухудшение состояния здоровья и общую слабость. По мнению поклонников, Мишель не смогла перенести операцию по трансплантации печени.

Семья актрисы отказалась от комментариев по поводу ее смерти. Родственники Мишель также не захотели проводить вскрытие тела.

Актуально