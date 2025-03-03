На «Оскаре» не почтили память Мишель Трахтенберг, но вспомнили о Джине Хэкмене

На церемонии «Оскар-2025» не почтили память недавно ушедшей из жизни американской актрисы Мишель Трахтенберг, пишет журнал Super. Церемония награждения состоялась в ночь на 3 марта.

На то, что актрису не включили в мемориальный список и не сказали о ней ни одного слова, обратила внимание общественность. Поклонники Трахтенберг выразили недовольство, отметив, что она не была упомянута на равных с другими артистами, чью память почтили на «Оскаре».

Так, на мероприятии вспомнили американского актера Джина Хэкмена, который, по предварительным данным, умер из-за утечки газа в своем доме.

Недовольные поклонники выразили мнение, что покойную Мишель не удостоили чести оказаться рядом с такими выдающимися актрисами, как Мэгги Смит и Джина Роулендс, которые скончались в 2024 году. Однако фанаты отметили, что на предыдущей церемонии «Оскара» вспомнили Мэттью Перри, который не являлся ни номинантом, ни обладателем премии. Он умер в 2023 году.

Тем не менее на официальном сайте Академии киноискусств Трахтенберг была включена в мемориальный список. Тогда у ее фанатов возникли вопросы к работе организаторов, которые могли допустить ошибку и забыть упомянуть актрису во время церемонии.

Мишель Трахтенберг ушла из жизни 28 февраля. За неделю до своей смерти она отметила ухудшение состояния здоровья и общую слабость. По мнению поклонников, Мишель не смогла перенести операцию по трансплантации печени.

Семья актрисы отказалась от комментариев по поводу ее смерти. Родственники Мишель также не захотели проводить вскрытие тела.