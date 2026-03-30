«Родинка под глазом» стоит 20 миллионов: неизвестная женщина судится с Бастой за родство

Рэп-исполнитель Баста, оказался втянут в необычную судебную тяжбу. Неизвестная женщина обратилась в суд с требованием признать ее родственницей артиста. Главное доказательство, которое она предоставляет, — родинка под левым глазом, якобы подтверждающая родство. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Цена вопроса — 20 миллионов рублей моральной компенсации и место в команде лейбла, принадлежащего музыканту. Истица настаивает на своих правах уже в пятый раз. Предыдущие четыре иска возвращали из-за нарушений инструкций судьи, а также потому, что дело по аналогичному спору уже находится в производстве. Но женщина не унимается и продолжает добиваться справедливости, как она ее понимает.

На данный момент нет информации о том, как сам Баста отреагировал на очередной иск. Однако в его окружении, вероятно, уже привыкли к нестандартным проявлениям фанатской любви. Только теперь вместо просьб о совместном фото — требование признать родство и трудоустроить на лейбл.

История, которая могла бы показаться анекдотом, обретает черты судебной драмы. 20 миллионов, родинка и мечта работать в «Gazgolder» — все это теперь предмет разбирательства. Остается только гадать, чем закончится эта эпопея: найдет ли женщина недостающие документы, или суд в очередной раз укажет ей на дверь.

