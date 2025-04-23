Роман Костомаров научился стоять на голове после ампутации рук и ног

Два года назад имя Романа Костомарова прогремело в сводках не из-за спорта. Тяжелая пневмония привела его в кому, а затем — к ампутации стоп и кистей, чтобы спасти жизнь. Спортсмен оказался в буквальном смысле на грани. Однако сегодня он вновь оказался «на высоте» — на этот раз стоя на голове.

На опубликованном снимке Роман запечатлен в стойке, которую многим и без подобных проблем повторить не так уж и просто. Опираясь локтями на коврик, он балансирует на макушке, сохраняя устойчивость и спокойствие. Такое возвращение к активной жизни стало возможным благодаря систематическим тренировкам и поддержке семьи, особенно супруги Оксаны Домниной. Об этом пишет TheVoiceMag.

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