Роспатент назвал причины отказа в регистрации бренда «Я русский»

В октябре 2024 года Ярослав Дронов подал прошения о регистрации знака «Я русский», одно из которых касалось алкоголя, а другое охватывало широкий спектр товаров и услуг (от косметики до игрушек). Оба запроса отклонил Роспатент.

В официальном заключении указано, что заявленный знак может быть расценен как унижающий достоинство, поскольку вызывает прямую связь между национальностью и употреблением спиртного. По мнению ведомства, регистрация подобных знаков может противоречить общественным интересам.

Кроме того, обозначение, предложенное Дроновым, имеет сходство с широко известным названием «Русская водка», права на которое принадлежат многим компаниям, включая крупные заводы.

В Роспатенте подчеркивают, что слово «русский», обозначающее принадлежность к России и ее жителям, не отвечает требованиям к товарному знаку, так как не позволяет идентифицировать конкретного производителя и его продукцию, не выделяет его среди конкурентов. По их мнению, «Я русский» не способен выполнять главную функцию товарного знака — индивидуализацию.

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