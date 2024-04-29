Российские боксеры завоевали 20 медалей на чемпионате Европы в Сербии, став лидером общего зачета

В минувшее воскресенье, 28 апреля, в столице Сербии Белграде завершился чемпионат Европы по боксу. По результатам соревнований представители России стали победителями медального зачета.

Как информирует ТАСС, в общей копилке российских боксеров 20 медалей, из которых 11 золотых. Также россияне завоевали 8 серебряных и 1 бронзовую награду.

Стоит отметить, что в Белграде россияне выступали под флагом своей страны, в их честь звучал национальный российский гимн.

Правда добавим, что соревнования не обошлись без нескольких неприятных моментов. Сначала на награждении россиянки Чумгалаковой выключился гимн России. А на следующий день представитель Грузии Лаша Гурули во время вручения награды наотрез отказался фотографироваться с 23-летним российским бойцом Тарханом Идиговым.