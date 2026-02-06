«Собственных денег на билет нет»: за комиком Сабуровым вылетели воздушные маршалы из ОАЭ

За казахстанским стендап-комиком Нурланом Сабуровым, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, вылетели сопровождающие сотрудники авиакомпании — воздушные маршалы. По данным телеграм-канала SHOT, их задача — депортировать артиста из России обратно в ОАЭ, откуда ночью во Внуково прилетел юморист.

Отмечается, что у Сабурова собственных денег на обратный билет нет. Сейчас он находится в зоне депортации воздушной гавани.

Накануне стало известно, что во Внуково комику предъявили документ, который запрещает ему посещать Россию в течение полувека. Что стало причиной такой меры — неизвестно, но ранее у артиста были проблемы с российскими миграционными службами. Кроме того, ранее сообщалось об отмене сольных концертов Сабурова в нескольких городах России.

Как стало известно SHOT, в Дубае комик отдыхал вместе с женой. Также он принимал участие в съемках рекламы автомобильного бренда и брал интервью у чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна.

Ранее продюсер и критик Павел Рудченко предрек забвение комику Нурлану Сабурову из-за запрета на въезд в Россию.