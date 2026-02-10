Санкционная база ЕС расширяется: в новый пакет санкций могут попасть Тимати, Пиотровский и Дворкович

Евросоюз планирует ввести персональные ограничения против известных российских деятелей культуры, спорта и науки в рамках нового, 20-го пакета санкций. В черный список могут попасть рэпер Тимати, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович. Об этом пишет EUobserver.

Согласно информации издания EUobserver, ссылающегося на внутренний документ ЕС, под ограничения также подпадают глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев. В случае принятия этих мер, перечисленным лицам будет запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы подлежат заморозке.

Такой шаг знаменует дальнейшее расширение санкционной политики Брюсселя, которая теперь все чаще затрагивает не только государственных деятелей и бизнесменов, но и представителей культурной и общественной элиты России.

