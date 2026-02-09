Bloomberg: ЕС может предложить Киеву «мгновенное членство»

В Европейском союзе начали обсуждать нестандартный план для достижения мира на Украине. Брюссель может включить гарантии будущего членства в ЕС в гипотетическое соглашение об урегулировании, предоставив Киеву часть прав досрочно. Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников, ключевой идеей является предоставление Украине так называемой «приоритетной защиты», которую обычно дает полноправное членство в союзе.

Параллельно Евросоюз намерен выдвинуть Киеву четкие и, вероятно, сжатые сроки для выполнения всех необходимых реформ и условий, которые традиционно требуются от кандидатов.

Ранее сообщалось о том, что в 20-й пакет санкций ЕС войдут ограничения для портов третьих стран.