Семья Тиммы потребовала от Седоковой деньги с продажи квартиры

Родственники Яниса Тиммы обратились к Анне Седоковой с требованием передать им часть средств, полученных от продажи квартиры, которая была приобретена совместно с баскетболистом. Об этом сообщила в беседе с телеканалом РЕН ТВ Маргарита Гаврилова, представляющая интересы семьи спортсмена.

Бывший баскетболист Янис Тимма умер 17 декабря 2024 года, покончив с собой. Спортсмену было 32 года. Перед смертью он пытался связаться с Анной, однако не получил от нее ответа. Экс-супруг певицы также оставил предсмертное послание.

«Мы просчитали все полученные дивиденды от продажи квартиры в „Алых парусах“ и мы хотим для ребенка этих денег, для сына, который остался без средств к существованию», — сообщила Гаврилова.

Кроме того, как сообщил юрист, родственники Яниса намерены добиться справедливости и привлечь виновных к ответственности за доведение до суицида.

«Семья хочет справедливости, семья хочет, чтобы ее наказали за доведение до самоубийства. Анна не выходит на связь ни с кем, не подходит к телефону, заблокировала комментарии в соцсетях*», — добавила Гаврилова.

Ранее стало известно, что Седокова хочет получить миллионы за интервью об умершем муже.