Сенсационно победили: «Нова» обыграла «Локомотив» со счетом 3:2 в матче волейбольной Суперлиги

Самарская «Нова» одержала одну из самых важных побед в сезоне. В драматичном пятисетовом матче она переиграла одного из лидеров чемпионата — новосибирский «Локомотив». Об этом пишет «Коммерсантъ».

В Новокуйбышевске завершился один из самых напряженных матчей 22-го тура Суперлиги. Местная «Нова» в тяжелейшей борьбе взяла верх над вторым в таблице «Локомотивом» со счетом 3:2. Хозяева выиграли первую партию в упорнейшей концовке (26:24), но затем уступили две следующие. На грани поражения команда собралась и уверенно выиграла четвертый сет (25:19), чтобы в решающей пятой партии додавить соперника — 15:9.

Победа стала для «Новы» уже 12-й в сезоне. Набрав 36 очков, коллектив из Самарской области не просто сохранил, а укрепил свои позиции в первой восьмерке, поднявшись на седьмую строчку турнирной таблицы.

