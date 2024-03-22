«Шахтер» оштрафовал на месячную зарплату игрока команды за лайк под постом о победе сборной России

Украинский футбольный клуб «Шахтер» оштрафовал таджикского полузащитника своей команды Хусрава Тоирова за лайк под постом одного из интернет-изданий о победе сборной России над командой Сербии в товарищеском матче со счетом 4:0.

19-летний Тоиров позже убрал лайк и отписался от страницы, но это не спасло его от наказания. В клубе назвали поведение игрока «позорным» и лишили месячной зарплаты. В «Шахтере» сообщили, что перенаправят эти деньги на нужды ВСУ.

Тоиров выступает за украинскую команду с марта 2023 года. За это время он принял участие всего в двух матчах.

Накануне сборная России разгромила в товарищеском матче команду Сербии со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Антон и Алексей Миранчуки, Максим Осипенко и Иван Сергеев. Сербская команда была самым статусным соперником российской сборной с тех пор, как ФИФА и УЕФА отлучили ее от соревнований под своей эгидой. Глава РФС Александр Дюков рассказал о чудовищном давлении на сербов в попытках сорвать матч.