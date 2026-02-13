«Шесть часов в день»: как Ефремов готовится к первому выходу на сцену после колонии

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов готовится вновь выйти на театральную сцену спустя пять лет. Артист, освободившийся из мест лишения свободы, занят в репетициях спектакля «Без свидетелей». Постановка идет в «Мастерской "12"» под руководством Никиты Михалкова.

Ефремов подходит к работе с полной отдачей. По информации телеграм-канала «Осторожно, новости», актер репетирует по шесть часов ежедневно, посещает все прогоны и тщательно отрабатывает каждую сцену.

Его партнершей по сцене стала народная артистка РФ Анна Михалкова. Режиссер также лично участвует в процессе, добиваясь от артистов максимальной глубины.

Премьера обещает стать громким событием. Билеты на спектакль с участием Ефремова разлетелись за несколько часов.

При этом о возвращении Ефремова в родной «Современник», где он проработал много лет, речи пока не идет. В театре даже не обсуждают возможность его появления в качестве приглашенной звезды.

