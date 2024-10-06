SHOT: перед смертью актер Неретин должен был сыграть злодея-лодочника

Актер Андрей Неретин, прославившийся интернет-пользователям по роли уссурийского депутата Виталия Наливкина в YouTube-проекте BARAKuda, должен был перед смертью сыграть в фильме злодея-лодочника, но ушел в запой. Об этом сообщил SHOT.

По информации источника, Неретину предложили роль в российском триллере, который собирались снимать во Владивостоке. По сюжету фильма – компания друзей едет на остров, где происходят странные события.

Как отметили близкие Неретина, актер был раз вернуться к съемкам, так как в последнее время в проекте с Наливкиным возникли трудности, в частности, из-за нарушения законодательства РФ.

Кроме того, как отметил источник, актер уже год был в завязке – он не употреблял алкоголь. Из-за финансовых трудностей Неретин был вынужден обращаться к своим фанатом. Неравнодушные отправляли ему «донаты». Сам актер жил в бараке.

Из-за неблагоприятных условий Неретин «развязался». Алкоголь усугубил его здоровье. Также Неретин перенес операцию на тазобедренном суставе, которую ему оплатили близкие. Отмечается, что на похороны родные актеры также планируют собрать средства через интернет.

Ранее в НИИ имени Склифосовского сообщили, что состояние актера Василия Ливанова остается тяжелым.