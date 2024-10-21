Жена Василия Ливанова опровергла слухи о состоянии его здоровья

Жена известного советского актера Василия Ливанова Елена выразила недовольство в связи с появлением недостоверных сообщений о его состоянии здоровья.

В беседе с РБК она заявила, что информация, предоставленная СМИ о здоровье супруга, является недостоверной.

«В течение такого времени идет атака лживых сведений», — сказала Елена.

С конца сентября Ливанов находился на лечении в неврологическом отделении НИИ им. Н.В. Склифосовского. Артист был в тяжелом состоянии 3 октября и некоторое время провел в реанимации.

По словам Елены Ливановой, сейчас актер «чувствует себя соответственно возрасту и находится в сознании». 11 октября лечащие врачи Ливанова сообщили, что его состояние стабилизировалось.

Ранее Mash сообщил, что у Ливанова возникли трудности с движением после его выписки из медицинского учреждения, из-за чего врачи рекомендовали ему использовать ходунки.

Актер, которому сейчас 89 лет, известен по своим культовым ролям, включая Шерлока Холмса в знаменитой советской экранизации, а также роли Николая I и доктора Стравинского. Он также проявил себя в мире мультипликации, озвучивая Карлсона и крокодила Гену.

Ливанов — народный артист РСФСР и кавалер ордена Британской империи, оставивший заметный след в культуре. Он также написал сценарии к известным мультфильмам, таким как «Бременские музыканты» и выступил автором нескольких литературных произведений.

Ранее сообщалось, что актер Василий Ливанов вызвал скорую из-за риска четвертого инсульта.