Шутка Райана Рейнольдса о скандале с Бальдони вызвала негодование в сети

Неуместная шутка Райана Рейнольдса о скандале между его супругой Блейк Лайвли и режиссером Джастином Бальдони вызвала волну возмущения в социальных сетях. Об этом пишет Super.

Звездная пара Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли впервые за долгое время появилась на публике, посетив юбилейное шоу SNL 50: Anniversary Special. Выход в свет состоялся на фоне громкого скандала актрисы с режиссером фильма «Все закончится на нас» Джастином Бальдони, которого она обвинила в харассменте.

Рейнольдс, отвечая на вопрос о последних событиях, позволил себе неуместную шутку о ситуации и заявил, что его состояние отличное, переспросив у журналиста, слышал ли он что-нибудь об этом. По сути, Рейнольдс просто попытался сделать вид, что ничего такого вокруг их семьи не происходит. Такой ответ вызвал шквал критики в социальных сетях. Пользователи напомнили, что харассмент — серьезная проблема в Голливуде, способная разрушить карьеру и репутацию.

Легкомысленное поведение супругов на мероприятии многие сочли неприемлемым, особенно учитывая, что Бальдони уже потерял несколько проектов, а конфликт перешел в судебную плоскость. В сети также обсуждается версия, что обвинения могли стать способом получить права на продолжение фильма.

Общественное мнение о звездной паре стремительно ухудшается — пользователи называют супругов «обманщиками», готовыми использовать любые средства для достижения целей.

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