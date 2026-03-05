Филипп Киркоров раскрыл подробности своего спортивного режима. Поп-король российской эстрады признался, что его день начинается в пять утра, после чего он посвящает три часа физическим нагрузкам. Об этом артист рассказал в интервью журналистам.

В программу артиста входят плавание, кардиотренировки и беговая дорожка. При этом, как подчеркнул певец, силовые упражнения он обходит стороной, предпочитая более щадящие виды активности. Киркоров также отметил, что придерживается принципа «рано вставать и рано ложиться», что позволяет ему сохранять бодрость и хорошую физическую форму на протяжении всего дня.

Поклонники давно заметили, что 58-летний исполнитель находится в отличной физической кондиции. Сам артист не раз говорил, что следит за здоровьем и старается вести активный образ жизни. Теперь же он раскрыл и конкретные детали своего распорядка.

Ранее исполнительница хита «Русская водка» оценила вкус байкальского льда.