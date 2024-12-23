СМИ: тело экс-супруга Седоковой Яниса Тиммы никто не забрал из морга

Тело бывшего мужа Анны Седоков баскетболиста Яниса Тиммы никто не забрал из морга. Об этом News.ru сообщил источник.

Он рассказал, что никто не обратился за его оформлением. Также отсутствуют документы, подтверждающих личность умершего. Собеседник издания отметил, что, если у Тиммы есть российский паспорт, процесс оформления будет проще, а если нет — потребуется нотариальное заверение, из-за чего тело будет находиться в морге еще долго.

Тимма покончил с собой в ночь с 16 на 17 декабря. Его тело нашли в отеле, расположенном недалеко от дома Седоковой. Перед смертью спортсмен употребил много алкоголя. Он пытался дозвониться до бывшей жены и отправлял ей сообщения, но в ответ ничего не получал.

Седокова впервые прокомментировала смерть бывшего мужа днем 17 декабря. Она в слезах просила огородить ее ребенка от этой информации. Вскоре стало известно, что у певицы произошел нервный срыв и ее увезли в больницу, где поставили капельницы.

Позже сообщалось, что Седокова взяла на себя оплату расходов на организацию похорон Тиммы, а также транспортировку его тела в Латвию.

Тимма и Седокова официально стали мужем и женой в 2020 году. Накануне трагедии суд удовлетворил иск Седоковой о разводе.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что близкие Яниса Тиммы открыли сбор средств на транспортировку его тела в Ригу.