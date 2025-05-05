Спектакль с Боярским сняли с афиши до конца сезона

В Театре имени Ленсовета приостановлены показы спектакля «В этом милом старом доме», где играет Михаил Боярский — артист восстанавливается после ушиба и пока не может выйти на сцену. Об этом сообщили в телеграм-канале театра.

Театр имени Ленсовета временно исключил из репертуара спектакль «В этом милом старом доме» с участием народного артиста РСФСР Михаила Боярского. Причиной стало состояние здоровья актера, которому врачи настоятельно рекомендовали воздержаться от выхода на сцену до конца сезона.

Постановка должна была идти в майские и летние даты, включая 9 и 25 мая, а также июнь и июль. Теперь зрителям предложат другие спектакли — например, в День Победы на сцене покажут «Без вины виноватые».

Ранее, в апреле, Боярский уже пропустил три спектакля. Как стало известно, артист получил ушиб, оступившись на сцене. Подозрения на перелом ребер и травму легкого не подтвердились, но его госпитализировали для обследования. После выписки Михаил Сергеевич проходит восстановление дома.

Несмотря на временные перемены в афише, театр выразил надежду на скорое возвращение артиста и поблагодарил зрителей за понимание.

Ранее стало известно о том, что умерла народная артистка РСФСР Алефтина Евдокимова.