Спектакли с участием Боярского заменили в Санкт-Петербурге
Михаил Боярский после ушиба не выйдет на сцену в Санкт-Петербурге 27 апреля
Фото: [freepik.com]
Спектакли с участием народного артиста РСФСР Михаила Боярского отменяются в воскресенье, 27 апреля. Причина — состояние здоровья актера, которое пока не позволяет ему выйти на сцену, сообщили в пресс-службе театра имени Ленсовета.
Речь идет о двух показах спектакля «В этом милом старом доме». Зрителям предлагается либо сдать билеты до 2 мая, либо прийти на другую постановку. В то же самое время в театре будет идти спектакль «Без вины виноватые».
«Друзья, к нашему общему огорчению, завтра спектакль „В этом милом старом доме“ все же не состоится: состояние здоровья Михаила Сергеевича Боярского пока все-таки не позволяет ему выходить на сцену», — говорится в сообщении.
Также стало известно, что 29 апреля в спектакле «Театральный роман» роль Боярского исполнит другой актер. А 30 апреля в «Ромео и Джульетте» будет звучать только голос народного артиста РСФСР.
Михаила Боярского экстренно госпитализировали после инцидента на сцене во время репетиции 13 апреля. Он оступился и упал. В итоге попал в больницу со сломанным ребром и ушибом легкого.
23 апреля стало известно, что Боярского выписали из лечебного учреждения.