Спектакли с участием Боярского заменили в Санкт-Петербурге

Спектакли с участием народного артиста РСФСР Михаила Боярского отменяются в воскресенье, 27 апреля. Причина — состояние здоровья актера, которое пока не позволяет ему выйти на сцену, сообщили в пресс-службе театра имени Ленсовета.

Речь идет о двух показах спектакля «В этом милом старом доме». Зрителям предлагается либо сдать билеты до 2 мая, либо прийти на другую постановку. В то же самое время в театре будет идти спектакль «Без вины виноватые».

«Друзья, к нашему общему огорчению, завтра спектакль „В этом милом старом доме“ все же не состоится: состояние здоровья Михаила Сергеевича Боярского пока все-таки не позволяет ему выходить на сцену», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что 29 апреля в спектакле «Театральный роман» роль Боярского исполнит другой актер. А 30 апреля в «Ромео и Джульетте» будет звучать только голос народного артиста РСФСР.

Михаила Боярского экстренно госпитализировали после инцидента на сцене во время репетиции 13 апреля. Он оступился и упал. В итоге попал в больницу со сломанным ребром и ушибом легкого.

23 апреля стало известно, что Боярского выписали из лечебного учреждения.