Михаила Боярского выписали из больницы после падения со сцены

Михаил Боярский, который на минувшей неделе попал в больницу со сломанным ребром и ушибом легкого после падения в театре, был выписан из лечебного учреждения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Театр имени Ленсовета.

«Михаил Сергеевич уже дома. Собирается играть 27, 29 [апреля]. Его отпустили домой, он ездит [на процедуры] амбулаторно», — сообщил подробности неназванный собеседник информационного агентства.

Боярский получил травмы 13 апреля, когда был на театральной репетиции. Артист оступился и упал, однако, несмотря на болевые ощущения, все равно отыграл спектакль. О происшествии широкая общественность узнала лишь шесть дней спустя. Тогда же отмечалось, что состояние здоровья Народного артиста РСФСР не вызывает у медицинских работников каких-либо опасений.