Спортсменка, красавица, плюс-сайз: поклонники оценили формы Жади из «Клона» 20 лет спустя

Сериал «Клон» шел с 2001 по 2002 год. Бразильский мелодраматический телесериал был невероятно популярен в нашей стране и даже обрел культовый статус. Зрители тех лет до сих вспоминают историю любви Жади и Лукаса.

Поклонники продолжают следить за жизнью главных звезд сериала. Правда спустя 20 лет бывает сложно узнать своих любимцев в повзрослевших актерах и актрисах. Изменилась и Джованна Антонелли — главная героиня «Клона».

Недавно Жади выложила на своей странице в социальных сетях рекламную фотосессию спортивного бренда. 47-летняя актриса прекрасно выглядит и находится в отличной спортивной форме. Однако некоторым поклонникам показалось, что Джованна набрала вес и выступает в качестве модели плюс-сайз.

Фото: [ Соцсети ]

Конечно, Антонелли уже не хрупкая Жади, но стоит отметить, что выглядит она отлично, особенно для своего возраста. Актриса и модель смотрится более крепкой и спортивной.

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