Стали известны итоги двух проверок после смерти бывшего мужа Анны Седоковой

Спустя почти гол после гибели латвийского баскетболиста Яниса Тиммы стали известны итоги проверок, которые проводили правоохранители.

Напомним, спортсмена нашли без признаков жизни 17 декабря 2024 года в одном из хостелов Москвы. Рядом с ним была предсмертная записка, адресованная бывшей жене — певице Анне Седоковой.

По информации ТАСС, Следственный комитет России (СКР) завершил доследственную проверку и отказал в возбуждении уголовного дела. Официальное уведомление об этом получила и сама Седокова. Российское ведомство не нашло оснований для уголовного преследования, так как Тимма свел счеты с жизнью.

Совсем иначе ситуация развивается в Латвии. Там следователи уголовное дело возбудили, а саму Седокову вызвали на допрос. Кроме того, следователи вскрыли и начали изучать содержимое телефона погибшего баскетболиста.

Адвокат семьи Тиммы Татьяна Стукалова заявила, что пока не знает о ходе расследования в Латвии, но призвала певицу готовиться к разбирательствам.

Родственники спортсмена уверены, что к трагедии причастны люди из его окружения, в том числе и бывшая супруга. Они не исключают, что давление или конфликты могли довести мужчину до рокового шага.

