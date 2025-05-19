Стало известно имя нового президента Российской академии художеств

Внук скульптора Зураба Церетели Василий избран новым президентом Российской академии художеств (РАХ). Об этом ТАСС сообщили в академии.

В понедельник, 19 мая, члены РАХ выбрали на общем собрании Василия Церетели новым руководителем. Результаты голосования уже отправлены в кабмин. После смерти Зураба Константиновича его внук был назначен временно исполняющим обязанности президента академии.

Зураб Церетели скончался на 92-м году жизни 22 апреля. Академию художеств он возглавлял с 1997 года.

Василий Церетели является исполнительным директором Московского музея современного искусства. Он также входит в состав общественного совета Российского еврейского конгресса (РЕК).

В 2007 года Церетели стал академиком Российской академии художеств, а в 2022 году — членом-корреспондентом РАХ. Василий Церетели также является членом Союза художников России.

Российская академия художеств (РАХ) представляет собой государственное научно-творческое учреждение, объединяющее специалистов в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архитектуры, а также историков, критиков и музейных работников.

Академия обеспечивает научно-методическую подготовку художественных кадров и подчинена правительству РФ. Она является ведущим центром в области исследования, сохранения и развития изобразительного искусства в России.

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