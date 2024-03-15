Стало известно место похорон Михаила Ширвиндта

Информационное агентство связалось с пресс-службой театра, чтобы узнать дату прощания с актером, однако на данный момент она еще не установлена. При этом точно известно, что он будет покоиться на Новодевичьем кладбище. Проститься с великим актером можно будет в Театре Сатиры. Александр Ширвиндт умер в пятницу, 15 марта. Ему было 89 лет. По предварительной информации, он испытывал проблемы с работой сердца.

Ранее мы писали о том, что незадолго до смерти находившемуся в больнице актеру стало легче и на следующей неделе его собирался забрать домой сын. Один из коллег по цеху даже надеялся сыграть с Александром Анатольевичем на одной сцене 3 апреля, но этому не суждено было случиться.