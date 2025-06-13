Стало известно о судьбе Бондарчука, оказавшегося в Иране во время атак Израиля

Российский режиссер Федор Бондарчук вышел на связь из Ирана, который 13 июня начал противостоять атакам Израиля и устраивать ответные ракетные удары. Об этом пишет RT.

Гений российского кино пообщался с журналистами канала и подтвердил, что находится в Иране. Он коротко ответил, что с ним «все в порядке». Он также поблагодарил собеседников за обеспокоенность, не став раскрывать подробности о точном местоположении и возможной эвакуации.

Известно, что Бондарчук прибыл в Иран для съемок. Еще до начала массированных атак он и его команда успели покинуть площадку.

В посольстве РФ в Баку вечером 13 мая сообщили ТАСС, что в Иране, по предварительным оценкам, 88 россиян, подлежащих срочному вывозу. Это в том числе Бондарчук, его коллеги, а также артисты симфонического оркестра, оказавшиеся в зоне риска.

Ранее сообщалось, что Иран начал массированную атаку ракетами по Израилю: в Тель-Авиве гремят взрывы, удары приходятся на районы с ведомствами. По данным Baza, это финансовый центр, Минобороны и Минэкономики, авиабаза Тель-Ноф, несколько точек в районе Хайфы и газовая платформа у побережья анклава.