Суд вернул иск ветерана к Пугачевой на 1,5 млрд руб.

Тверской суд Москвы вернул ветерану-афганцу Александру Трещеву его иск к Алле Пугачевой на 1,5 млрд руб. Судья не стал рассматривать дело, сославшись на неподсудность. Об этом сообщает РИА Новости.

Ветерану боевых действий в Афганистане не удалось начать судебный процесс против примадонны. Тверской районный суд столицы вернул Александру Трещеву его исковое заявление, не дав ему хода. Причиной стало то, что данное дело не находится в юрисдикции этого суда.

По закону иск обычно подается по месту регистрации ответчика, которым является Алла Пугачева. Ранее заявление Трещева было зарегистрировано в Савеловском суде, но и там его пока оставили без движения. Претензии ветерана связаны с интервью певицы, которое он воспринял как личное оскорбление. Мужчина требовал взыскать 1,5 млрд руб., планируя оставить себе лишь один рубль, а остальные средства направить на поддержку ветеранов.

Ранее суд зарегистрировал уже третий иск к Алле Пугачевой.