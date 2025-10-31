«Свиридов живет со стопой»: агент Гены из «Универа» опроверг слухи об ампутации
Агент опроверг слухи об ампутации стопы у звезды «Универа» Андрея Свиридова
Агент актера Андрея Свиридова, известного по роли Гены в сериалах «Универ» и «СашаТаня», опроверг распространившиеся в СМИ слухи о возможной ампутации стопы артиста.
В интервью «Газете.Ru» Макс Горский заявил, что артист чувствует себя хорошо и продолжает жить со своей стопой. Информацию об ампутации он назвал новостью «пятилетней давности».
«Действительно, по мнению врачей, такая угроза была. Но диагноз не подтвердился, и конечно же, от ампутации Андрей отказался и прекрасно живет со стопой», — отметил Горский.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил об ухудшении состояния здоровья Свиридова, указав, что он может лишиться стопы из-за тяжелой формы диабета.
По данным источника, у артиста на стопе образовались диабетические язвы, поэтому, как утверждал Mash, он проходил обследование для определения возможности сохранения конечности.
Ранее стало известно, что в райдере российского певца Григория Лепса снова нашли алкоголь после отравления.