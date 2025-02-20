Сын Мика Джаггера получил серьезную травму на футбольном поле

Восьмилетний Деверо, младший сын легендарного рок-музыканта Мика Джаггера, получил серьезную травму во время футбольной тренировки и был госпитализирован. Об этом пишет The Voice.

Мелани Хэмрик, 37-летняя возлюбленная легендарного фронтмена Rolling Stones Мика Джаггера, сообщила о травме их общего сына. Восьмилетний Деверо, увлекающийся футболом, получил серьезное повреждение во время тренировки после столкновения с другим юным спортсменом.

После инцидента мальчика срочно доставили в больницу, где медики диагностировали перелом. Теперь юному спортсмену предстоит период реабилитации — некоторое время он будет передвигаться на костылях и носить гипс.

Деверо, родившийся, когда его знаменитому отцу было 74 года, активно занимается не только футболом, но и хоккеем, а также проявляет творческие способности. По словам матери, несмотря на полученную травму, мальчик настроен оптимистично и планирует вскоре вернуться к тренировкам.

Многочисленные поклонники семьи в социальных сетях выразили поддержку и пожелали скорейшего выздоровления младшему наследнику рок-легенды.

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