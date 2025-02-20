Участник скандального судебного процесса ASAP Rocky раскрыл имя будущего ребенка

Американский рэпер Раким Майерс, более известный как ASAP Rocky, поделился радостной новостью о предстоящем пополнении в семье с известной певицей Рианной, а также раскрыл, как назовет ребенка, передает издание E online.

В интервью после оправдательного приговора по делу Майерса, чьи права в суде отстаивал Джо Такопина, адвокат рассказал, что рэпер назовет своего будущего малыша в его честь.

ASAP Rocky столкнулся с серьезными обвинениями, которые могли привести к 25 годам лишения свободы за нападение с применением огнестрельного оружия. Несмотря на агрессивное поведение обвинителя — бывшего друга рэпера Терелла Эфрона, известного под псевдонимом ASAP Relli, и его адвоката во время процесса, суд вынес оправдательный приговор.

Майерс выразил благодарность своему адвокату Такопину, который рассказал, что рэпер утром перед оглашением приговора прощался со своей возлюбленной Рианной и их детьми, готовясь к возможному тюремному заключению.

Стоит отметить, что Рианна не раз говорила о своем желании родить третьего ребенка и, по всей вероятности, эти планы в дальнейшем станут реальностью.

Ранее скандально известный рэпер и продюсер P.Diddy обвинил прокурора и судей в расизме.