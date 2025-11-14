«Сырники подпортили репутацию»: Юлия Высоцкая признала финансовые потери из-за мемов о ее готовке

Юлия Высоцкая впервые признала, что мемы с ее кулинарными неудачами нанесли реальный ущерб бизнесу. По словам актрисы, некоторые партнеры отказались от сотрудничества из-за репутационных рисков. Об этом сообщает Lenta.ru.

Волна иронии в интернете, подхватившая неудачные кадры из программы «Едим дома», обернулась для Юлии Высоцкой конкретными финансовыми потерями. Телеведущая подтвердила, что потенциальные партнеры стали отказываться от совместных проектов, опасаясь ассоциации с негативным контентом.

При этом Высоцкую больше удивила реакция коллег — многие публичные личности всерьез обсуждали ее кулинарные промахи, хотя сама она не придавала шуткам серьезного значения. Весной 2023 года пользователи превратили в мемы эпизоды с приготовлением сырников, макарон с водкой и других блюд, заявив, что переоценили кулинарные способности знаменитости.

Ранее стало известно, что публичный перформанс Диброва может обернуться для него лишением свободы.