Тайна исчезновения пловца в Босфоре: его мать считает, что организаторы заплыва скрывают правду

Мать российского пловца Николая Свечникова, пропавшего месяц назад во время заплыва через Босфор, заявила о сокрытии информации организаторами. По ее словам, все видеозаписи с мероприятия таинственным образом исчезли. Об этом сообщает РИА Новости Спорт

Галина Свечникова, мать пропавшего спортсмена, выступила с обвинениями в адрес организаторов соревнований. Она заявила, что с момента исчезновения ее сына прошел уже месяц, однако ясности в произошедшем не прибавилось. Организаторы, по ее мнению, утаивают ключевые детали, в частности, не предоставляют видеоматериалы, которые снимали многочисленные журналисты во время заплыва.

Инцидент произошел 24 августа, когда Николай Свечников стал единственным из почти трех тысяч участников, кто не вышел на финиш. Его отсутствие обнаружили лишь спустя несколько часов. После обращения семьи в Красный Крест зона поисков была расширена до акватории Мраморного моря, но результатов это не принесло.

