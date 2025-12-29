Тайное хранилище звезды раскрыто: куда Долина свезла все нажитое за годы

Личные вещи певицы Ларисы Долиной покинули квартиру в Хамовниках и обрели временное пристанище в самом центре Москвы — на складе в здании Российской шахматной федерации. Переезд первой порции имущества состоялся сегодня. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Сегодня утром от квартиры в престижном районе Хамовники отъехала груженная вещами газель. Культовые сценические платья, 19 объемных коробок и личные принадлежности певицы направились не в новую квартиру, а на склад. Необычным адресом для временного хранения стало здание на Гоголевском бульваре, где располагается штаб-квартира Федерации шахмат России.

Под наблюдением грузчиков имущество разместили на арендованных площадях — около 160 квадратных метров. По предварительным оценкам, ежемесячная аренда такого хранилища в центре столицы обойдется артистке примерно около 300 тыс. рублей. Еще порядка 50 тыс. рублей потребовалось на услуги перевозчиков.

Адвокаты артистки ранее заявляли, что певица освободит помещение до 5 января, хотя вторая сторона конфликта — Полина Лурье — настаивает на более ранних сроках. Пока юридические тонкости улаживаются, шахматная федерация, известная как надежное учреждение с охраняемой территорией, стала для артистки своеобразным «сейфом» для самого ценного.