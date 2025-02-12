Телеведущий Владимир Соловьев получил звание мастера спорта
Телеведущий Владимир Соловьев стал мастером спорта по практической стрельбе
Фото: [Медиасток.рф]
Известный телеведущий Владимир Соловьев получил звание мастера спорта России по практической стрельбе. Награду прокомментировал министр спорта РФ.
Популярный российский телеведущий Владимир Соловьев пополнил ряды мастеров спорта России. Высокое спортивное звание ему присвоили за достижения в практической стрельбе — динамичной спортивной дисциплине, максимально приближенной к реальным боевым условиям.
О присвоении звания сообщил глава Министерства спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в социальных сетях, отметив заслуженность награды телеведущего.
Практическая стрельба — один из самых зрелищных и технически сложных видов стрелкового спорта. Спортсмены демонстрируют не только меткость, но и физическую подготовку — соревнования проходят на специально оборудованных площадках с препятствиями и укрытиями. Участникам необходимо быстро перемещаться между позициями, поражая мишени на время.
Для получения звания мастера спорта по практической стрельбе спортсмену требуется не только освоить технику владения оружием, но и достичь высоких результатов на соревнованиях российского уровня.
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