Телеведущий Владимир Соловьев получил звание мастера спорта

Популярный российский телеведущий Владимир Соловьев пополнил ряды мастеров спорта России. Высокое спортивное звание ему присвоили за достижения в практической стрельбе — динамичной спортивной дисциплине, максимально приближенной к реальным боевым условиям.

О присвоении звания сообщил глава Министерства спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в социальных сетях, отметив заслуженность награды телеведущего.

Практическая стрельба — один из самых зрелищных и технически сложных видов стрелкового спорта. Спортсмены демонстрируют не только меткость, но и физическую подготовку — соревнования проходят на специально оборудованных площадках с препятствиями и укрытиями. Участникам необходимо быстро перемещаться между позициями, поражая мишени на время.

Для получения звания мастера спорта по практической стрельбе спортсмену требуется не только освоить технику владения оружием, но и достичь высоких результатов на соревнованиях российского уровня.

Ранее стало известно о том, что известный футболист Дэвид Бекхэм собрался запустить производство в России.