МИД Таджикистана опроверг информацию о причастности граждан страны к теракту в «Крокусе»

В Министерстве иностранных дел Таджикистина опровергли информацию о причастности граждан республики к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Соответствующее обращение ведомство распространило в своих соцсетях.

Ранее Baza сообщила, что в Брянской области были задержаны два гражданина Таджикистана, которые, по предварительной информации, причастны к теракту в Крокусе. Отмечалось, что автомобиль с ними остановили недалеко от границы с Украиной и Белоруссией. По данным источника, в машине находились шесть человек, четверым из которым удалось сбежать.

«Подчеркиваем, что таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о циркулируемой в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана. В этой связи просим опираться на официальную информацию, распространяемую государственными органами России», — говорится в сообщении ведомства.

Там же отметили, что распространение недостоверных данных о гражданах Таджикистана, находящихся в настоящее время в России, может нанести им вред.

На данный момент известно, что теракт унес жизни 83 человек. МЧС РФ опубликовало список, в котором содержатся имена погибших и пострадавших. В больницах находятся 107 человек.

Ранее Министерство здравоохранения Подмосковья сообщило, что в результате теракта погибли три ребенка.