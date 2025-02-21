Трюдо позлорадствовал над Трампом после победы Канады в Турнире четырех наций

Премьер-министр Канады отпустил едкий комментарий в социальной сети Х в сторону Дональда Трампа после того, как канадская сборная победила в Турнире четырех наций.

Ранее уже сообщалось, что сборная Канады по хоккею одержала победу в финале Турнира четырех наций. Она обыграла команду американцев после ожесточенной борьбы. По итогам трех таймов пришлось назначать дополнительное время, которое и выявило победителя. Трюдо счел это символичным.

«Вам не отнять нашу страну, как и не отнять нашу игру», — указал он на своей странице в соцсети.

Ранее Трюдо уже заявлял, что Канада никогда не станет 51-м штатом США. По его словам, канадцы вдохновляют своей сплоченностью и гордостью за государство, их невозможно запугать. Это было сказано в ответ на инициативу Трампа присоединить канадскую территорию к Соединенным Штатам.