Церемония прощания с режиссером-эмигрантом Бутусовым отложена в России на неопределенный срок

Церемония прощания с российским режиссером Юрием Бутусовым в России отложена на неопределенный срок. Об этом в соцсетях сообщил актер Дмитрий Лысенков.

О смерти Бутусова стало известно 10 августа. По данным СМИ, экс главный режиссер Театра им. Вахтангова скончался во время отпуска в Болгарии. Предварительно, Бутусов захлебнулся, когда его затянула вода.

Как отметил Лысенков, проститься с режиссером в ближайшее время можно будет в Софии — 14 августа. Гражданские панихиды по Бутусову также пройдут в Риге и Вильнюсе, а вот точные даты траурных мероприятий в Москве и Санкт-Петербурге неизвестны.

«О датах церемонии прощания в Москве и захоронении праха в Петербурге станет известно после получения документов в российском посольстве», — отметил актер.

Бутусов покинул Россию после начала специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года. Сначала он жил и работал во Франции, однако позже перебрался в Литву, где также продолжил заниматься театральным искусством.

Ранее стало известно, что внук умершего народного артиста России Ивана Краско не приедет на прощание с дедом из Польши.