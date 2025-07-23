Цыганова пожелала Оззи Осборну отправиться в ад

Российская певица Вика Цыганова резко отреагировала на возможное увековечивание памяти Оззи Осборна в России — музыканту пожелали «упокоиться в аду» и предложили вместо него установить памятник Игорю Талькову. Об этом сообщает «Абзац».

Вика Цыганова не осталась в стороне от обсуждения наследия Оззи Осборна. После смерти легендарного рокера некоторые поклонники предложили назвать в его честь улицу в России, но певица выступила категорически против.

По ее мнению, в стране достаточно своих выдающихся музыкантов, достойных памяти. В пример она привела Игоря Талькова, предложив установить ему памятник вместо того, чтобы чествовать зарубежных исполнителей.

Высказывание Цыгановой в адрес Осборна оказалось резким — она заявила, что ему место в аду. Певица не уточнила, чем именно вызвана такая реакция.

Оззи Осборн, основатель Black Sabbath, скончался на 75-м году жизни, оставив после себя огромное влияние на мировую рок-сцену. В России у него множество поклонников, но, судя по заявлению Цыгановой, далеко не все готовы поддерживать идею об увековечивании его памяти.

Ранее сообщалось о том, что Губерниев назвал ушедшего из жизни Оззи Осборна философом мирового тяжелого рока.