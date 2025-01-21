У актера Евгения Кулика родился сын с необычным именем

20 января у актера Евгения Кулика и его супруги Ригины Гайсиной родился третий ребенок — сын с необычным именем Лотерей.

Радостную новость артист сообщил в социальных сетях, поделившись кадром с женой и новорожденным.

Имя мальчика вызвало бурную реакцию поклонников, которые отметили его нестандартность. Одни поздравляли родителей с пополнением, другие задавались вопросами о странном выборе имени для ребенка.

Евгений и Ригина поженились в 2018 году. Первый ребенок пары, дочь София, появился на свет через два года после свадьбы, а в 2022 году родился сын Федор. Семья предпочитает делиться самыми сокровенными моментами в соцсетях из своей жизни.

Ранее Кулик рассказывал, как сложно привыкает к роли отца, признаваясь, что ему требуется время, чтобы адаптироваться. Однако общение с детьми приносит актеру большое удовольствие, особенно с дочерью Софией, с которой он часто проводит время.

Сейчас семья сосредоточена на новом этапе своей жизни, а имя Лотерей набирает популярность в соцсетях, так как в комментариях пишут о том, что тоже хотели бы назвать так своего будущего ребенка.

Ранее стало известно о том, что актера Юру Борисова номинировали на кинопремию Vancouver Film Critics Circle.