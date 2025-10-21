Убийца Джона Леннона раскрыл свой мотив

Марк Чепмен, отбывающий пожизненный срок за убийство Джона Леннона, в ходе слушаний комиссии по условно-досрочному освобождению вновь заявил, что совершил преступление из-за желания стать знаменитым. Об этом сообщает газета New York Post.

Признания прозвучали во время очередного, уже четырнадцатого по счету, отказа в его ходатайстве о досрочном освобождении. Чепмен охарактеризовал свой поступок как абсолютно эгоистичный, совершенный исключительно ради личной славы. Он пояснил, что видел в убийстве культового музыканта способ стать тем, кем он не был.

Несмотря на принесенные извинения родным и поклонникам Леннона, члены комиссии сочли их недостаточно искренними. Следующая возможность подать прошение о свободе у осужденного появится только через три года. Трагическое убийство, потрясшее весь мир, произошло у входа в нью-йоркский дом «Дакота» в декабре 1980 года.

