Участника «Фабрики звезд» Пирцхалаву оштрафовали за побои

Участника «Фабрики звезд» Ираклия Пирцхалаву оштрафовали на 15 тыс. руб. за побои. Мировой суд Москвы признал певца виновным, но уголовного дела не возбудили. Об этом сообщает ТАСС.

Измайловский суд Москвы вынес решение по административному делу в отношении Ираклия Пирцхалавы. Артиста признали виновным по статье о побоях и обязали выплатить штраф в размере 15 тыс. руб.

Конфликт, который привел к суду, произошел ранее, но подробности остаются неясными. Известно, что Пирцхалава нанес удары, причинившие физическую боль, но без серьезных последствий. Личность пострадавшего не раскрывается.

Певец, прославившийся в 2000-х хитами «Лондон — Париж» и «Вова-чума», избежал уголовной ответственности. Если бы последствия были тяжелее, дело могли переквалифицировать, а наказание оказалось бы строже — вплоть до лишения свободы.

