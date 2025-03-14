Уехавший из России Макаревич признался в финансировании Украины

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* признался в финансировании Украины. Об этом он рассказал в интервью журналисту Станиславу Кучеру*.

Музыкант заявил, что его деньги были направлены на восстановление медицинских учреждений на Украине.

«Не хочу хвастаться, это очень некрасиво. Я помогал разным организациям восстановить больницу. На мои деньги построили несколько домиков», — сказал Макаревич.

В январе 2025 года певец заявил, что не намерен финансировать ВСУ. Он объяснил свое решение опасениями за жизнь своего сына, который живет в Москве.

Сам Макаревич покинул Россию после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Отмечалось, что он переехал в Израиль. Музыкант неоднократно высказывался против спецоперации, оскорблял граждан РФ и героев СВО. Он также отменил все концерты на территории РФ.

В феврале музыкант Егор Бортник*, более известный как Лева из группы «Би-2», признался, что каждый месяц перечисляет по €5 тыс. на помощь Украине. Ранее он также заявил, что для него не существует такого понятия как «Родина».

*Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.