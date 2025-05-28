Уголовное преследование в отношении актера Калюжного прекращено

Управление Следственного комитета России (СКР) по Москве принял решение о прекращении уголовного дела в отношении российского актера Глеба Калюжного, пишет «Коммерсантъ».

Ранее в отношении звезды популярных российских сериалов завели уголовное дело по статье об уклонении от прохождения военной службы в армии (ст. 328 УК РФ). Преследование Калюжного официально прекращено с 27 мая 2025 года.

Известно, что актер накануне самостоятельно прибыл на сборный пункт в московском военкомате, расположенном на улице Угрешской, после получения повестки. Калюжного направили в 1-й отдельный стрелковый Семеновский полк, дислоцированный в старинных казармах на юге Москвы, и имеющий учебные полигоны в Московской области.

Функции полка включают охрану объектов высокого уровня в сфере обороны, несение караульной службы и участие в торжественных мероприятиях. Полк был создан в 2013 году на базе московских гарнизонных частей и выполняет важные задачи по обеспечению безопасности высшего командования Министерства обороны РФ.

Ранее депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов призвал составить список уклонистов среди российских звезд.