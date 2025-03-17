«Устроим чудовищную движуху»: Ефремов подготовил «сюрприз» в Белгородской области

Известный российский актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП в нетрезвом состоянии, в телефонном разговоре с другом пообещал устроить «чудовищную движуху» по всей Белгородской области сразу после выхода на свободу. Запись разговора опубликовал телеграм-канал SHOT.

В разговоре, приуроченном ко дню рождения друга, 61-летний Ефремов выразил искренние поздравления, пожелав здоровья и «немерено денег». Затем, обсуждая предстоящее заседание по условно-досрочному освобождению (УДО), актер выразил опасения в связи с тем, что решение еще не принято. Вероятно, Ефремов выпил алкоголь, беседуя с товарищем.

«Но это просто суд, просто. Ничего еще не понятно», — сказал актер.

Ходатайство актера об УДО будет рассмотрено 24 марта в 10:00 мск в Алексеевском районном суде Белгородской области.

После трагического инцидента, который произошел в 2020 году, актер столкнулся с серьезными последствиями, включая осуждение общества и лишение свободы.

Ранее сообщалось, что у Михаила Ефремова обнаружили язву желудка, которая может «помочь» ему в УДО.