У актера Ефремова обнаружили язву желудка

Российскому актеру Михаилу Ефремову диагностировали «язву желудка», благодаря которой он может получить условно-досрочное освобождения (УДО). Об этом стало известно телеграм-каналу Mash.

По информации источника, актера госпитализировали еще перед Новым годом из-за сильных болей в животе. Его доставили в больницу в городе Алексеевка, расположенном в Белгородской области, где врачи выявили у него две прободные язвы желудка. После этого Ефремов провел 10 дней в стационаре, проходя лечение и соблюдая специальную диету.

Вскоре актера вернули в исправительную колонию. Вопрос о его УДО будет рассмотрен в суде 24 марта. На руках у Ефремова есть документы из больницы, подтверждающие его состояние.

8 июня 2020 года против Ефремова возбудили уголовное по факту ДТП на Смоленской площади Москвы, в результате которого погиб 57-летний водитель, в которого врезался актер. Экспертиза показала наличие в крови артиста алкоголя и наркотических веществ.

8 сентября 2020 Ефремова признали виновным и приговорили к 8 годам лишения свободы. Позже срок сократили до 7 лет 6 месяцев. Актер перечислил компенсацию семье погибшего, а в 2021 году подал кассационную жалобу на приговор, но она была отклонена

Ранее SHOT сообщил, что у осужденного за смертельную аварию Михаила Ефремова нашли смартфон, из-за чего его УДО оказалось под срывом. Адвокат актера Юрий Падалько позже опроверг эту информацию.