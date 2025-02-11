В Италии объяснили допуск Большунова к лыжной гонке аполитичностью

Трехкратный олимпийский чемпион из России Александр Большунов получил разрешение на участие в лыжной гонке Moonlight Classic, которая пройдет в Италии. Организаторы соревнования уверены, что спорт следует отделять от политики, об этом сообщили в оргкомитете, передает ТАСС.

10 февраля сообщалось, что Александр Большунов готовится к своему первому международному выступлению после длительного отстранения.

Российский лыжник примет участие в международной гонке на 30 км, запланированной на 13 февраля. Гонка состоится в живописных Доломитовых Альпах, расположенных в южнотирольском регионе.

В оргкомитете Moonlight Classic осознают, что могут возникать вопросы по поводу такой чувствительной темы, как конфликт на Украине, однако подчеркивают необходимость различать мнения спортсменов и их политические убеждения.

Компетентные лица также добавили, что Moonlight Classic стремится избежать участия в политических дебатах. С 2022 года российские лыжники не могут выступать на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Ранее сообщалось, что IIHF решила не допускать сборную России по хоккею до участия в ЧМ-2026.