В королевской семье Великобритании родилась новая принцесса

Букингемский дворец объявил о рождении дочери принцессы Беатрис и ее супруга Эдоардо Мапелли-Моцци. Об этом пишет The Voice.

Новорожденная появилась на свет 22 января в больнице Челси и Вестминстер в Лондоне, весив при рождении 1 кг 950 граммов. Ребенку дали имя Афина Елизавета Роуз — дань уважения покойной королеве Елизавете II.

Роды произошли раньше срока, однако врачи сообщили, что девочка здорова и чувствует себя хорошо. Счастливые родители выразили благодарность медицинскому персоналу за профессиональную заботу. Эдоардо также поделился первым снимком малышки в своем блоге, отметив, что их сердца переполнены любовью к новому члену семьи.

Новорожденная стала 14-м правнуком королевы Елизаветы II и заняла 11-е место в очереди на британский престол. Однако титул принцессы ей не присвоят, поскольку дети Беатрис не будут официально представлять монархию. У малышки уже есть старший брат Вольфи и сестра Сиенна, а также тетя, принцесса Евгения, которая поздравила семью с радостным событием.

Король Карл III и королева Камилла, как и другие члены королевской семьи, были проинформированы о рождении Афины и тепло приняли это известие. Для Беатрис и Эдоардо этот ребенок стал вторым совместным отпрыском после сына Вольфи.

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