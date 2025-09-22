В Молдавии сняли с эфира комедию Гайдая из-за милитаристского содержания

В Молдавии во время телеэфира прекратили показ культовой советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Причиной стало так называемое милитаристское содержание картины, которое запрещено местным законодательством. Об этом сообщает «Sputnik Молдова».

Телеканал в Молдавии прервал трансляцию комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», сославшись на нарушение закона. На экранах зрители увидели сообщение о приостановке вещания из-за демонстрации запрещенного контента.

Решение основано на статье Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах, которая ограничивает показ программ из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Под ограничения подпадают и художественные фильмы, если в них усматривают милитаристский контекст. Вероятно, речь идет о сценах с участием стрельцов — войска эпохи Ивана Грозного, вооруженных пищалями и бердышами.

Данная норма была введена в 2022 году для защиты информационного пространства. После выхода России из Совета Европы конвенция для нее перестала действовать, что и привело к запрету на трансляцию контента, включая советское кинонаследие. Фильм «Иван Васильевич меняет профессию», несмотря на свой комедийный характер и статус народной классики, оказался в числе потенциально нежелательных к показу. Знаменитая картина вышла в 1973 году и стала хитом, собрав в прокате многомиллионную аудиторию.

