В Новосибирске приступили к рассмотрению жалобы на наказание актеру Кологривому

В Новосибирске начали рассматривать жалобу прокурора на решение Центрального районного суда Новосибирска об аресте на семь суток для российского актера Никиты Кологрового.

Об этом в пятницу, 22 марта, сообщило управление судебного департамента в Новосибирской области. Жалобу рассматривает Новосибирский областной суд. Отмечается, что артист уже доставлен в здание суда.

«Сейчас в Новосибирском областном суде идет рассмотрение протеста и.о. прокурора Центрального района на постановление Центрального районного суда Новосибирска от 21 марта 2024 года в отношении Никиты Кологривого по делу об административном правонарушении за нарушение общественного порядка (мелкое хулиганство)», — говорится в сообщении.

20 марта в сети начало распространяться видео, на котором Кологривый дебоширит в нетрезвом состоянии в одном из новосибирских баров. Актер перебрал с алкоголем и начал приставать к официантке, которую впоследствии укусил за ногу. Он также начал распускать руки и вступать в конфликт с сотрудниками бара. Вскоре Кологривый вовсе снял футболку и ходил по помещению с голым торсом.

В Новосибирск Кологривый прилетел еще 15 марта. Это — его родной город, где актер должен был участвовать в кинофестивале. Во время слушания дела актер попросил суд помиловать его, объяснив, что в городе у него много благотворительных мероприятий, требующих его присутствия. Свою вину в пьяном дебоше он признал. Перед этим артист провел сутки в спецприемнике.

Прокурор попросил наказать Кологривого и назначить ему 15 суток административного ареста. Суд в итоге вынес решение отправить актера под арест на 7 суток.

После выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Кологривый дал интервью, в котором нелестно высказался о коллегах «по цеху» и сделал ряд громких заявлений. После этого актер несколько раз попадал в различные скандалы и конфликты.

Ранее адвокат РФ Дмитрий Краснов сообщил, что Кологривый может отделаться за свой проступок условным сроком.